Coalitie: IS'er wordt niet teruggehaald naar Nederland

Uit de interviews wordt niet duidelijk wat de Arnhemmer precies in Syrië gedaan heeft. Hij erkent dat hij een strijder was, maar zegt dat hij geen weet had van de gruwelijkheden. Naar eigen zeggen is hij vastgezet en gemarteld omdat hij onterecht verdacht werd van spionage voor de Nederlandse regering.

ChristenUnie-fractievoorzitter Segers las de interviews met Riedijk dit weekend. "Ik zag heel weinig zelfreflectie bij hem. Hij zat toch bij IS, verantwoordelijk voor de gruwelijkste moorden. Als hij tóch hierheen komt, zal hij de gevangenis in gaan. Zijn vrouw en kind hebben geen Nederlands paspoort dus voor hen is hier geen ruimte, zeker niet in vrijheid."

Gevangenis

Als Riedijk naar Nederland komt, wacht hem een gevangenisstraf van zes jaar: begin vorig jaar werd hij bij verstek veroordeeld voor het aansluiten bij een terroristische organisatie.

Zijn uit Londen afkomstige vrouw Shamima Begum wil ook naar Nederland. Begum, die onlangs haar Britse nationaliteit verloor, zit vast in een Syrisch vluchtelingenkamp in Koerdisch gebied met haar ruim twee weken oude baby.

Ziet Segers ook geen toekomst voor het kind? "Een van de ouders is wel Nederlander, maar ze hebben zich aangesloten bij een gruwelijke organisatie."

"Als hij zich meldt kan hij hier zijn straf uitzitten, maar het hoeft niet hier. Het lijkt me niet dat we hem gaan ophalen", aldus CDA-leider Buma.

D66-fractieleider Jetten is het daarmee eens. "We gaan geen Nederlanders in gevaar brengen om mensen uit oorlogsgebied te kunnen terugbrengen."

Het kabinet heeft altijd gezegd er niets voor te voelen om IS-strijders terug te halen te halen voor berechting. Wel onderzoekt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op verzoek van allerlei instanties of Nederlandse vrouwelijke Syriëgangers en hun kinderen teruggehaald kunnen worden naar Nederland.