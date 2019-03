Te weinig personeel voor OK, 'onervaren studenten moeten invallen'

Door een nijpend tekort aan personeel stellen het UMC Utrecht en de Utrechtse ziekenhuisketen St. Antonius operaties uit. Doordat ingrepen worden uitgesteld, groeien de wachtlijsten. Een kwart van de operatiekamers (OK's) in het universitaire ziekenhuis is niet in bedrijf, kreeg een patiƫnt deze week te horen.

Volgens de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) lijkt de nood in Utrecht hoger dan in andere delen van Nederland. Voorzitter Nicole Dreessen stelt bij RTV Utrecht dat de kwaliteit en de veiligheid onder druk staan.

"Als je een operatie ondanks een tekort aan OK-assistenten toch laat doorgaan, dan doe je het met te weinig mensen, of met de verkeerde mensen."