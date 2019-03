Huys verving Tan, maar leverde niet de kijkcijfers die RTL verlangde

De weken erop bleef RTL Late Night schommelen rond de half miljoen kijkers. Ver onder het aantal van directe concurrent Pauw.

Er waren af en toe wel wat uitschieters, bijvoorbeeld toen de Amerikaanse porno-actrice Stormy Daniels te gast was. Het absolute record was toen 1,7 miljoen kijkers inschakelde voor The Voice-special van het talkshowprogramma - de enige keer dat de miljoengrens werd bereikt. Het dieptepunt was een maand later, halverwege oktober: slechts 188.000 kijkers. Dat was bijna de helft van het aantal mensen dat inschakelde voor de slechtst bekeken uitzending met Humberto Tan als presentator.

Incident met Jenny Douwes

In mediarubrieken in kranten, op radio en tv werd toen al volop gespeculeerd dat RTL dit niet vol kon houden. Kort daarna stonden die rubrieken opnieuw vol met Huys en zijn programma, toen na een spraakmakende uitzending met 'blokkeerfries' Jenny Douwes en anti-Zwarte Piet-activist Jerry Afriyie.

Huys wilde dat Douwes in de uitzending in debat ging met Afriyie, maar Douwes was daar niet van gediend. Zij claimde dat er met haar van tevoren was afgesproken dat er géén debat zou plaatsvinden, anders was ze niet gekomen. "Dat had u tegen mij moeten zeggen, dit zijn valse valse voorwendselen", zei Douwes tegen Huys.