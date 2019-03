Egyptische fotograaf uit cel, maar nog niet vrij

Egypte heeft een fotograaf die meer dan vijf jaar vastzat, uit de gevangenis ontslagen. Mahmoud Abu Zeid, beter bekend als Shawkan, werd in augustus 2013 opgepakt toen hij een zitprotest in Caïro fotografeerde. Dat protest eindigde in een bloedbad: honderden aanhangers van de toen net afgezette islamitische president Morsi werden om het leven gebracht door ordetroepen van de regering. Echt vrij is hij niet: hij moet de komende vijf jaar de avonden en nachten doorbrengen op een politiebureau.

De fotograaf werd in september 2018 door een rechter veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar vanwege onder meer deelname aan een verboden groep en verboden wapenbezit. Bij zijn definitieve veroordeling had hij zijn vijf jaar cel er al opzitten, maar hij werd niet vrijgelaten. Hij heeft alle beschuldigingen altijd tegengesproken.

De komende vijf jaar moet Shawkan elke dag tussen 18.00 uur en 06.00 uur op het politiebureau zijn. Ook mag hij zijn financiële zaken niet zelf regelen.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty spreekt van een bespottelijke vrijheidsbeperking en wil dat die voorwaarde onmiddellijk wordt opgeheven. Shawkan heeft aangekondigd zijn werk als fotograaf weer op te pakken. Voor zijn werk kreeg hij vorig jaar de persvrijheidsprijs van VN-organisatie UNESCO.

Doodstraf

Tientallen mensen die deelnamen aan het zitprotest werden vorig jaar veroordeeld tot de doodstraf, honderden anderen kregen een celstraf. Veel van de mensen zijn veroordeeld op basis van terreurgerelateerde aanklachten, omdat ze deelnamen aan een protest voor president Morsi van de Moslimbroederschap, die door Egypte wordt beschouwd als terroristische organisatie.

Na het gedwongen vertrek van Morsi nam legerleider Sisi de macht in het land over. Hij is nog altijd aan de macht en kan dat mogelijk tot 2034 blijven door een recente grondwetswijziging.

Egypte is een van de landen waar journalisten het het zwaarst hebben. Volgens het Comité ter Bescherming van Journalisten (CPJ) zaten er in december nog zeker 25 journalisten in Egyptische gevangenissen. In de jaarlijkse lijst van Reporters Without Borders stond Egypte afgelopen jaar op plek 161 van 180 landen.