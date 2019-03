Podcast De Dag: waarom het zo goed gaat met Nederlandstalige muziek

Het gaat goed met Nederlandstalige muziek. Voor het eerst in vijftien jaar bestaat de top drie van de Qmusic Top 40 volledig uit Nederlandstalige nummers.

Met radiopresentatoren Frits Spits (De Taalstaat) en Lucas van Leeuwen (Sterren.nl) werpen we een blik achter dit succes. "De nummers hebben één ding gemeen. Ze hebben allemaal internationale invloeden in zich", zegt van Leeuwen. En waarom is de doorlooptijd van hits tegenwoordig zo kort? Spits: "Het zijn steekvlammen en die doven heel snel."

Bij een gesprek over Nederlandstalige muziek kan je niet om nederhop heen. Spits en Van Leeuwen delen hun favoriete nummers.