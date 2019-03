Chartervlucht en bekentenis op tv: zo gaat Rusland om met terugkerende jihadgezinnen

De terugvluchten wordt gezien als een geste van president Poetin richting de naar schatting 15 miljoen moslims die in Rusland leven. Dat is zo'n 10 procent van de bevolking.

Met de bloedige geschiedenis van aanslagen door moslimextremisten in het achterhoofd, probeert Poetin de moslimminderheid tevreden te houden. En met dezelfde gedachte worden teruggekeerde vrouwen van jihadisten door veiligheidsdiensten nauwlettend in de gaten gehouden.

Als ze zich hebben aangesloten bij een terroristische organisatie, of hebben gestreden in Syrië of Irak, moeten ze jarenlang de gevangenis in. Als ze niet gevochten hebben, dan hoeven ze niet de cel in. Wel moeten de vrouwen in het openbaar berouw tonen voor hun daad. "Op school of op lokale tv moeten ze een soort schuldbekentenis doen", zegt de correspondent.