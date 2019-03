Man in Tilburg bewusteloos geslagen en beroofd na uitgaan

In Tilburg is gisteren een man van 29 bewusteloos geslagen en beroofd van zijn spullen. Dat gebeurde in een wooncomplex nabij het station van de Brabantse stad.

De man van Somalische afkomst was die nacht gaan stappen in Tilburg. Hij kwam bij het uitgaan drie mannen en een vrouw tegen, eveneens van Somalische of Eritrese afkomst. Na het uitgaan liepen ze met elkaar naar het appartementengebouw. Binnen sloeg de stemming om, zo blijkt volgens de politie uit de verklaring van het slachtoffer. De drie mannen sloegen de 29-jarige man op zijn hoofd, waardoor hij bewusteloos raakte.

Toen de man bij kennis kwam, bleken zijn telefoon, jas en geld weg te zijn. Hij is door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis, waar hij is behandeld.

Er is nog niemand opgepakt. De forensische opsporing heeft gisteren in het pand onderzoek gedaan naar bloedsporen die in het gebouw waren gevonden. De politie zegt niet aan de verklaring van het slachtoffer te twijfelen.