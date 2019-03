Mogelijk nog 100 mensen vermist na mijnramp Indonesië

De autoriteiten van Indonesië vrezen dat er mogelijk nog honderd mensen vastzitten door het instorten van een illegale goudmijn op het eiland Sulawesi. Dat gebeurde dinsdag, toen steunbalken in de mijn braken. Het is niet duidelijk of de slachtoffers nog in leven zijn. Tot nu toe zijn negentien mijnwerkers gered en negen lichamen uit de mijn gehaald.

Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door het steile terrein, een instabiele ondergrond en gevaarlijk nauwe mijnschachten. Graafmachines hebben weliswaar het puin bij de ingang van een van de mijnen weggehaald, maar vanwege de instabiliteit moeten reddingswerkers met de hand verder zoeken. Het is hulpverleners nog niet gelukt om voeding of water bij eventuele overlevenden te krijgen. Er is met niemand contact geweest.

Onduidelijkheid

Over het totaal aantal mensen dat op het moment van het ongeluk in de mijn was, is veel onduidelijkheid. "Er waren veel mensen in de hoofdmijn, maar ook een onbekend aantal mensen in de kleinere mijnen", zegt een woordvoerder van de Indonesische rampenbestrijdingsdienst.

Illegale goudmijnen komen in Indonesië vaker voor. In december kwamen vijf mijnwerkers om bij een soortgelijk incident op Sulawesi, en ook in 2016 en 2015 stierven tientallen mensen bij mijnrampen.