Problemen in ochtendspits door onstuimig weer

Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven vanwege de zware windstoten voor in ieder geval de gehele ochtend. In de kustgebieden kunnen windstoten voorkomen tot 100 kilometer per uur.

Schiphol heeft vanwege de harde wind uit voorzorg vanochtend zeker 70 vluchten geschrapt om zo de kans op vertragingen bij intercontinentale vluchten te verminderen. Het gaat om heen- en terugvluchten naar 36 Europese bestemmingen.

Schiphol vraagt reizigers om vanwege de weersituatie vooraf te checken wat de status is van hun vlucht.

In de loop van de middag neemt de wind langzaam af in kracht.