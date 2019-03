Labourleider Corbyn bekogeld met ei

Labourleider Jeremy Corbyn is bij een bezoek aan een moskee in zijn kiesdistrict in het noorden van Londen getroffen door een ei. Hij bleef ongedeerd. Er is een 41-jarige man opgepakt naar aanleiding van het incident; volgens Britse media gaat het om een pro-brexit-activist.

De politie heeft alleen gemeld dat er een parlementslid geraakt is door een ei, maar niet wie het doelwit was. Sky News weet dat het ei niet naar Corbyn is gegooid, maar op zijn hoofd is geplet.

Corbyn zei deze week dat zijn partij een nieuw referendum over de brexit steunt, toen het Lagerhuis een alternatief plan van Labour voor het verlaten van de Europese Unie verwierp.

Het bezoek aan de moskee was in het kader van een jaarlijkse open dag van moskeeën in het Verenigd Koninkrijk, die voor de vijfde keer werd gehouden.