350 reizigers uren vast in trein bij Apeldoorn

In een trein bij Apeldoorn zitten zo'n 350 mensen vast na een aanrijding met een persoon rond 18.00 uur. Tot ongeveer 21.45 uur rijden er geen treinen tussen Apeldoorn en Deventer.

"De politie onderzoekt wat precies de oorzaak is geweest, een suïcide of ongeluk", zegt een woordvoerder van de NS. "We kunnen pas weer rijden als het spoor is vrijgegeven door ProRail."

Achter de trein stond nog een trein, met daarin zo'n 250 reizigers. Deze wordt terug gesleept naar Deventer, meldt Omroep Gelderland.

Tussen Apeldoorn en Deventer worden stopbussen en snelbussen ingezet.