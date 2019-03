KLM schrapt vluchten, carnavalsoptochten mogelijk uitgesteld vanwege wind

Het gaat maandag in het hele land hard waaien. KLM schrapt daarom in de ochtend 72 vluchten en verschillende organisatoren van carnavalsoptochten beslissen morgen of die door kunnen gaan. Grote problemen worden door de harde wind niet verwacht.

Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tussen 05.00 uur en 14.00 en is afgegeven vanwege kans op zware windstoten tot 90 kilometer per uur. In de loop van de middag neemt de wind langzaam af.

Organisatoren van carnavalsoptochten in onder andere Den Bosch, Schaijk en Loon op Zand houden de weersomstandigheden in de gaten, meldt het Brabants Dagblad. Ze verwachten vooralsnog dat de optochten doorgaan, maar hakken maandag de knoop door. Als het in de ochtend te hard waait worden optochten in die plaatsen mogelijk uitgesteld.

Een woordvoerder van KLM meldt dat de luchtvaartmaatschappij 72 vluchten schrapt. "Heen en terug naar 36 Europese bestemmingen. Allemaal van en naar Schiphol." De vluchten worden uit voorzorg geannuleerd, om de kans op vertragingen bij intercontinentale vluchten te verminderen.