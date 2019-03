Nigerianen willen kunst terug: 'Dit zijn onze voorouders, dit is onze cultuur'

Waar je ook komt in Benin City, brons is overal. Bronzen beelden staan rond de drukke verkeerspleinen, in de villatuinen van de plaatselijke aristocratie en in de markt rond Igun Street. Daar heeft het beeldhouwersgilde van deze stad in het zuidwesten van Nigeria zich verzameld. "We doen dit al sinds de tijd van onze voorvaderen zo'', zegt Palmer Osas, die druk bezig is met het vijlen van een bronzen hoofd: the Queens head.

De belangrijkste beelden die deze stad ooit produceerde, werden ruim 120 jaar geleden geroofd door Britse koloniale troepen. Nadat een Britse expeditie in Benin City in een hinderlaag was gelopen namen de Britten genadeloos wraak. In de beruchte 'Punitive Expedition' maakte een troepenmacht van 1200 Britse militairen de hoofdstad van het eeuwenoude koninkrijk dat zich over een groot deel van West-Afrika uitstrekte met de grond gelijk.

De paleizen van de koning, de Oba, werden leeggeroofd en duizenden beelden die een belangrijke rol speelden bij de rituelen van het koninkrijk verdwenen. Het voornaamste deel van de collectie bronzen beelden is in het British Museum te zien, andere beelden kwamen in musea in New York en Berlijn terecht. "Het is een heel pijnlijke geschiedenis die in de stad een diep litteken heeft achtergelaten", zegt Enotie Ogbebor, een lokale kunstenaar.

Op dit moment zijn gesprekken gaande tussen vertegenwoordigers van Europese en Nigeriaanse musea, regeringen en de monarchie in Benin City over teruggave van de beelden. In november deed een Frans onderzoeksrapport een aanbeveling voor teruggave van koloniale roofkunst, inclusief sommige beelden uit Benin City in Frans bezit.