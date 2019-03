'Bouteflika officieel presidentskandidaat Algerije'

De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika (82) heeft zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen, meldt de nieuwszender Ennahar TV. Ondanks massale protesten tegen zijn kandidatuur wil hij aan de macht blijven.

Bouteflika regeert Algerije sinds 1999 met harde hand. In 2013 werd hij getroffen door een beroerte en sindsdien is hij aan een rolstoel gebonden. In zijn huidige termijn is hij elk jaar maar een paar keer in het openbaar gezien. Op dit moment is hij in Genève voor medische controles, melden Zwitserse media.

Tienduizenden vooral jonge Algerijnen gingen vandaag opnieuw de straat op om te protesteren tegen zijn aangekondigde kandidaatstelling. Ze vinden Bouteflika niet langer geschikt vanwege zijn slechte gezondheid en omdat hij te weinig hervormingen heeft doorgevoerd om de hoge werkloosheid tegen te gaan.

Vrijdag werd op verschillende plaatsen in het land gedemonstreerd: