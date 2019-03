Na 'zware politieke aardbeving' weten Franse kiezers nog niet op wie te stemmen

De Franse kiezer is op drift. Ze zijn verweesd en twijfelen voor de Europese verkiezingen van mei massaal over of ze wel gaan stemmen, en zo ja, op wie. Het geloof in de politiek verdwijnt langzaam maar zeker uit het land.

In Frankrijk werd het politieke landschap de afgelopen jaren flink opgeschud. In 2017 waren er presidentsverkiezingen en werden de traditionele linkse en rechtse partijen weggestemd door de kiezers. 'Outsiders' Emmanuel Macron en Marine Le Pen kregen de meeste stemmen. Die eerste noemde zich 'niet links, noch rechts', de tweede wordt doorgaans 'anti-systeem' of rechts-populistisch genoemd.

De traditionele partijen links en rechts zijn er sindsdien niet in geslaagd op te krabbelen. In de peilingen scoren ze nog steeds opvallend slecht.