Schrijver Peter van Gestel (81) overleden

In Amsterdam is vrijdag op 81-jarige leeftijd schrijver Peter van Gestel overleden, meldt zijn uitgever Querido. Van Gestel debuteerde in 1962 met de verhalenbundel Drempelvrees. Dat boek werd direct bekroond met de Reina Prinsen Geerligsprijs, een prijs die inmiddels niet meer bestaat.

Daarna schreef Van Gestel onder het pseudoniem Sander Joosten in 1976 het boek Ver van huis. Later legde hij zich vooral toe op het schrijven van jeugdboeken, wat hij jaren zou blijven doen. Zijn boek Mariken werd bekroond met onder meer een Gouden Uil en een Zilveren Griffel. Voor zijn jeugdroman Winterijs uit 2001 kreeg hij de Gouden Griffel en de Woutertje Pieterse-prijs.

Van Gestel was naast boekenschrijver ook werkzaam voor de NCRV, waar hij onder meer het boek Het Wassende Water van Herman de Man voor de televisie bewerkte. Hij kreeg in 2006 de Theo Thijssen-prijs, een oeuvreprijs voor kinder- en jeugdliteratuur.