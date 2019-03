Geslaagde koppeling van Crew Dragon aan ruimtestation

Na de succesvolle lancering gisteren is de Crew Dragon-capsule van SpaceX nu aan het ruimtestation ISS gekoppeld. De Crew Dragon is een van de opvolgers van de spaceshuttle die astronauten van en naar het ISS gaan brengen. Bij deze testvlucht is de capsule nog onbemand.

De Crew Dragon voerde eerst enkele tests uit met het naderen en wegvliegen van het ISS, voordat de capsule aan de definitieve nadering en koppeling begon.

Even voor 12.00 uur Nederlandse tijd maakte het ruimtevaartuig contact met de koppelingspoort van het ruimtestation: