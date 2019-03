Wat heb je gemist?

Kreta is deze week twee keer getroffen door storm en veel regen. De schade is opgelopen tot zo'n 100 miljoen euro en vijf mensen overleefden het noodweer niet. Een aantal Nederlanders vertelde aan de NOS hoe heftig de impact van de storm is.

"Op een basisschool stond het water bij volwassenen tot hun knieën", zei Silvia die in het bergdorp Patsos woont. "Ouders moesten daarom hun kinderen weer komen halen." Zeker twee bruggen zijn bezweken en meerdere wegen zijn onbegaanbaar door het noodweer.