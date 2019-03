Bij een vermoedelijke ontploffing van een explosief in Amsterdam-Oost zijn meerdere panden beschadigd geraakt.

De politie kreeg rond 05.10 uur meldingen over een harde knal ter hoogte van een coffeeshop aan de Linnaeusstraat. Ook surveillerende agenten zagen een lichtflits en hoorden een enorme knal.

De ramen van gebouwen, sommige tientallen meters verderop, raakten beschadigd. De politie doet onderzoek en heeft een groot deel van de straat afgezet. Er zijn geen aanwijzingen dat mensen gewond zijn geraakt.

In januari ontplofte er 's nachts in dezelfde straat ook al een explosief in een coffeeshop. Het is nog niet zeker of het gaat om hetzelfde pand.