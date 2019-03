Guaidó wil terug naar Venezuela, EU waarschuwt Maduro

Zelfbenoemd interim-president Guaidó wil weer terugkeren naar Venezuela na een rondreis door landen in de regio. De Europese Unie waarschuwt zijn rivaal Maduro hem daarbij niet te arresteren.

Guaidó verliet vorig week het land, hoewel het Hooggerechtshof hem een reisverbod had opgelegd. De afgelopen dagen zocht hij steun in Zuid-Amerikaanse landen als Colombia, Brazilië en Argentinië. Gisteren sprak hij de president van Ecuador.

Details over hoe en wanneer hij wil terugkeren naar zijn land gaf Guaidó niet. Volgens een reisschema dat Ecuador publiceerde verlaat hij dat land aan het begin van de ochtend, plaatselijke tijd.

Protest

In Ecuador riep Guaidó zijn landgenoten op maandag en dinsdag weer de straat op te gaan tegen Maduro. "Het is carnaval, maar we hebben maar weinig te vieren en veel te doen."

De kans bestaat dat Maduro Guaidó zal proberen te arresteren bij zijn terugkeer, omdat hij het reisverbod heeft geschonden. De Europese Unie riep Maduro expliciet op dat niet te doen.

"Elke maatregel die de vrijheid, veiligheid of persoonlijke integriteit van Juan Guaidó bedreigt, zal gezien worden als een grote escalatie", liet een woordvoerder van EU-buitenlandvertegenwoordiger Mogherini weten. "De grondwet biedt leden van de Nationale Assemblee immuniteit die volledig gerespecteerd moet worden."

De EU, die Guaidó als legitiem leider van het land erkent, zegt de situatie op de voet te volgen. "De oplossing voor deze multidimensionale crisis in Venezuela kan alleen politiek, democratisch en vreedzaam zijn."