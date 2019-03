Directeur op non-actief na dodelijke Braziliaanse dambreuk

De directeur van het Braziliaanse mijnbedrijf Vale is op non-actief gesteld na de fatale damdoorbraak van eind januari, heeft het bedrijf bevestigd aan persbureau Reuters. Ook acht andere leidinggevenden moeten voorlopig hun werk neerleggen van de raad van bestuur.

Braziliaanse aanklagers hadden al aangedrongen op het vertrek van Vale-directeur Fabio Schvartsman en de anderen. Als het bedrijf daar geen gehoor aan zou geven, zouden de betrokkenen worden opgepakt.

Bij de stad Brumadinho werd vijf weken geleden een groot gebied bedekt door vervuilde modder toen een dam bij een ijzermijn het begaf. Zo'n 300 mensen kwamen om in de modderstroom.

Het was de tweede dodelijke dambreuk in vier jaar voor het bedrijf Vale. Het bedrijf zou bovendien hebben geweten dat de dam in Brumadinho verzwakt was, maar toch hebben aangedrongen op een certificering.