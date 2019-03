Automobilisten opgepakt voor vluchten na ernstig ongeluk Den Haag

De politie in Den Haag heeft twee mensen opgepakt die waren weggerend na een ernstig verkeersongeluk. Hun auto reed gisteravond een vrouw en een jongetje aan op een kruising.

Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het jongetje raakte ernstig gewond. Een tweede kind bleef ongedeerd.

Na de aanrijding stapten de inzittenden van de auto uit en renden weg. Twee van hen konden na een zoekactie worden opgepakt. Of er nog meer mensen in de auto zaten, is onduidelijk.

Volgens de politie hebben omstanders na de aanrijding gefilmd met hun mobiele telefoon. Ze worden opgeroepen hun beelden beschikbaar te stellen voor het onderzoek.