Politieauto belandt in greppel na korte achtervolging

In Veldhoven is gisteravond een politieauto in een greppel terechtgekomen. Dit gebeurde tijdens een korte achtervolging.

In de auto zaten twee agenten. Zij reden achter een auto aan die in hun ogen verdacht was. In een bocht verloren ze de controle over het stuur, mogelijk door het natte wegdek, schrijft Omroep Brabant.

Een van de agenten had na het ongeluk een zere knie en werd nagekeken in het ziekenhuis. Ook hielden de agenten wat kneuzingen over aan het ongeluk.

De auto waar de twee agenten achteraan zaten, werd alsnog gecontroleerd. Er werd niks verdachts aangetroffen.