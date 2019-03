Een van Italiës meest gezochte maffiabazen opgepakt in Napels

Een van de meest gezochte maffialeiders van Italië is opgepakt. Marco Di Lauro, een zoon van camorra-kopstuk Paolo Di Lauro, werd aangehouden in een appartement in Napels. Hij verzette zich niet tegen zijn arrestatie.

Di Lauro was al sinds 2004 op de vlucht. Hij wist toen uit handen van de politie te blijven hoewel die een grote klopjacht op hem had gehouden, bekend als "de nacht van de handboeien". In 2006 is er een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Ook bij latere klopjachten kon hij telkens ontsnappen. Zijn drie broers zitten wel allemaal vast.

De 38-jarige Di Lauro stond tweede op de lijst van meest gezochte misdadigers van Italië, na de beruchte Siciliaanse maffiabaas Matteo Denaro. Zijn vader was het hoofd van de camorraclan die de lakens uitdeelde in onder meer de Napolitaanse wijken Scampia en Secondigliano, bekend uit het boek Gomorra van Roberto Saviano.

In 2004 kwamen daar bij een vete tussen de clan van de Di Lauro's en een andere groepering die zich wilde afscheiden meer dan honderd mensen om het leven. Paolo Di Lauro werd in 2005 opgepakt; hij kreeg dertig jaar cel vanwege drugshandel.