Dikke zwarte rook komt vrij bij afvalbrand in Wilp

Bij afvalverwerker Attero in Wilp in Gelderland staat een grote berg met afval in brand. Daarbij komt volgens de veiligheidsregio dikke zwarte rook vrij. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.

De rook trekt naar Wilp. Omwonenden wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Er staat veel wind, wat het blussen van de brand lastig maakt.

Vanwege de rookontwikkeling hebben de hulpdiensten een NL-Alert verstuurd. Bij de vestiging van het bedrijf in Wilp wordt jaarlijks zo'n 225.000 ton aan gft-afval verwerkt.