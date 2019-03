Zo vieren ze carnaval in het zuiden (en op andere plekken in het land)

In verschillende plaatsen in Overijssel is het de komende dagen ook feest. In Boskamp begon het al vroeg met de traditie om 's ochtends om 07.00 uur de dag te beginnen met een barbecue.

De Twentse Lichtparade trok vrijdagavond duizenden bezoekers naar Hengelo. Ook was er een verlichte carnavalsoptocht in Tubbergen, met zo'n vijftig praalwagens en loopgroepen. Op een speciale pagina van RTV Oost wordt alles wat met carnaval te maken heeft bijgehouden.

Carnaval in het noorden

Elders in het land zijn er nog meer plekken waar dit weekend carnaval wordt gevierd. Zo zijn er optochten en feesten in Ter Apel, Kloosterburen en Barnflair in Groningen, schrijft RTV Noord. In het westen van het land ishet feest vooral in het Westland en de Bollenstreek populair, stelt Omroep West vast. In Noordwijkerhout was vanmiddag een optocht met 19 praalwagens.