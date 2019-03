Weg vrij voor vrouwelijke beroepsnamen in Frankrijk

Vrouwelijke leerkrachten, advocaten en brandweerlieden in Frankrijk zouden binnenkort weleens professeures, avocates en sapeuses-pompières genoemd kunnen worden.

De gezaghebbende Académie Française (AF), die toeziet op de Franse taal, laat haar bezwaren tegen het gebruik van vrouwelijke vormen varen. Hier stemde het instituut bijna unaniem mee in, nadat een speciale commissie er negen keer over had vergaderd.

Door een "snelle en algemene evolutie" is de plaats van vrouwen in de maatschappij veranderd en nu komen de benamingen van hun functies niet overeen met hun activiteiten en rollen, schrijft de AF. Vrouwelijke lidwoorden worden gebruikt in combinatie met mannelijke zelfstandige naamwoorden, maar nu komen er dus aparte vrouwelijke vormen.

Vervrouwelijkt

Het instituut uit 1635 komt niet met een uitputtende lijst van nieuwe woordvormen, maar stelt voor de namen van beroepen vrouwelijk te maken door ze bijvoorbeeld te laten eindigen op -ère, -ière, -ienne en -trice.

Maar niet in alle gevallen is duidelijk hoe het woord het best 'vervrouwelijkt' kan worden. Bij het woord chef ligt het bijvoorbeeld nog open of dit voor vrouwen cheffe, chève, cheffesse of cheftaine zou moeten worden. Voor de Académie lijkt de eerste vorm devoorkeur te hebben.