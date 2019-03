Carnavalswagen in brand in Oberhausen, zes gewonden

In de Duitse stad Oberhausen zijn vanmiddag vlak voor de start van de optocht van het kindercarnaval zes gewonden gevallen, toen een carnavalswagen in brand vloog. Twee van de gewonden zijn zwaargewond.

Volgens de Duitse omroep WDR gebeurde het ongeluk toen een man een generator wilde vullen met benzine. Vermoedelijk ging daar iets verkeerd, waardoor de generator in brand vloog. De man moest met zware brandwonden naar het ziekenhuis worden gebracht. Toen gepoogd werd het vuur te doven, raakten nog eens vijf anderen gewond.

De optocht tijdens het carnaval in het stadsdeel Osterfeld trekt jaarlijks meer dan 50.000 bezoekers. De optocht is niet geannuleerd, maar begon wel later.