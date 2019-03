Onderzoek naar kankermedicijn met erfenis Els Borst 'is prachtig gebaar'

Acla was al eerder op de Nederlandse markt verkrijgbaar. Vermoedelijk was het middel commercieel gezien niet interessant genoeg. Neefjes en zijn partners wilden koste wat kost een nieuwe kans voor het medicijn. "Als wij het niet doen, gebeurt er niets. Toen zei mijn vrouw, de dochter van Els Borst: dan is dit een mooie wijze om de erfenis te gebruiken."

Met behulp van dit geld heeft de groep in India een productielijn voor het medicijn opgezet. Neefjes hoopt dat eind komende zomer de stof in Nederland is goedgekeurd. Daarna kan een proef beginnen in vier ziekenhuizen. AML-patiënten waarbij de normale medicatie niet aanslaat, kunnen dan acla proberen. KWF Kankerbestrijding heeft 1,2 miljoen euro geïnvesteerd in het project.

Meer dokter dan politicus

Op sociale media noemen mensen het gebaar van de nabestaanden van Borst dus hartverwarmend. "Wat een mooi doel", zegt Angela op Facebook. "Zeker omdat Els Borst zo begaan was met kankerpatiënten."

De oud-minister van Volksgezondheid werd in 2014 vermoord door een verwarde man. Schoonzoon Neefjes vindt het mooi dat Nederlanders Borst nog altijd een warm hart toedragen. "Ik denk dat mensen inzien dat ze niet zozeer een politicus was, maar meer een dokter. Mensen waarderen dat."