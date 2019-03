Opnieuw spanningen bij grens India-Pakistan, treinverbinding wordt hersteld

Bij nieuwe vuurgevechten in het grensgebied tussen India en Pakistan zijn vannacht minstens zes burgers en twee Pakistaanse soldaten om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond.

Indiase functionarissen melden dat twee kinderen en hun moeder omkwamen door een granaat, die door het Pakistaanse leger werd afgevuurd op hun huis in het gebied dat deels door India en deels door Pakistan wordt bestuurd. De vader van de kinderen raakte zwaargewond, meldt persbureau AP.

In het Pakistaanse deel van Kashmir kwamen bij elkaar drie mensen om het leven door acties van India, zeggen de autoriteiten. Onder hen is een jongen. Meerdere mensen raakten bij de verschillende vuurgevechten gewond.

Ook kwamen twee Pakistaanse soldaten om het leven tijdens een vuurgevecht met het Indiase leger. Het zijn de eerste militairen van Pakistaanse zijde, sinds woensdag.

Zelfmoordaanslag

De spanning tussen India en Pakistan in het grensgebied is de afgelopen dagen fors toegenomen. Op 14 februari kwamen 40 leden van de paramilitaire politie om in het door India bestuurde deel van Kashmir door een zelfmoordaanslag. Die werd gepleegd door Jaish-e-Mohammed, een terroristische organisatie die strijdt voor aansluiting van Kashmir als geheel bij Pakistan.

Pakistan zegt van de aanslag niets te weten, maar India zegt informatie te hebben dat Jaish-e-Mohammed vanuit Pakistan opereert. De Indiase regering stelt dat Pakistan van hun acties weet.

Dinsdag voerde India een bombardement uit op het door Pakistaan bestuurde deel van de regio. Volgens India is een trainingskamp voor terroristen verwoest, Pakistan zegt dat de bommen boven onbewoond gebied zijn afgeworpen. Beide landen maken aanspraak op de hele regio Kashmir. Een Indiase gevechtspiloot die woensdag door Pakistan gevangen werd genomen, is gisteren vrijgelaten.

Trein gaat rijden

Ondertussen zijn er signalen dat de kou tussen India en Pakistan weer iets uit de lucht is. Een treinverbinding tussen beide landen die afgelopen week werd gestaakt, gaat volgens de Pakistaanse minister van Spoorwegen maandag weer open.

Het gaat om de Samjhauta Express, een verbinding die rijdt tussen de Pakistaanse stad Lahore en de Indiase grensstad Atari.