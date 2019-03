Kunnen we na de ondergang van de Concorde supersonisch vliegen vergeten?

Precies vijftig jaar geleden steeg de Concorde voor het eerst op. Het symbool van de jetset werd met open armen ontvangen, maar vloog in 2003 toch voor het laatst. Nu wordt er na jaren van stilte weer aan alternatieven gewerkt, maar bestaan er ook sterke twijfels over de kans van slagen.

Hij vloog met twee keer de snelheid van het geluid. De vlucht van New York naar Londen of Parijs duurde daardoor maar 3,5 uur, in plaats van de 7 uur die we gewend waren. Technisch gezien was de Concorde een hoogstandje, maar commercieel bleek het supersonische vliegtuig geen succes.

Vliegtickets voor het toestel, waar honderd man in pasten, waren erg duur. Het vliegtuig was alleen bestemd voor de rijken der aarde. Ook maakte het toestel een ongelooflijk lawaai bij het opstijgen en landen. Daarna volgde in de lucht nog het doorbreken van de geluidsbarrière, die zo'n harde knal opleverde dat er onder andere in de Verenigde Staten een vliegverbod boven land ingevoerd werd.

Flink wat herrie en brandstof

"Kwade tongen beweren dat dit een maatregel was om de Engelsen en Fransen dwars te zitten", zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft. Die twee landen waren verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het toestel. Toch kan hij de afweging van de Amerikanen begrijpen. Hij heeft een Concorde een keer van dichtbij gezien bij het opstijgen en vond die ervaring behoorlijk heftig: "Het toestel maakte écht veel lawaai."

Een ander groot nadeel van het toestel was het enorme brandstofverbruik. "Want als je harder gaat vliegen heb je meer weerstand, en dus heb je meer brandstof nodig." Die nadelen wogen niet op tegen het voordeel van de snelheid, waardoor er uiteindelijk in totaal maar twintig toestellen gemaakt werden. Toen in 2000 een toestel crashte bij Parijs was de Concorde eigenlijk al een aflopende zaak, zegt Melkert.