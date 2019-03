Gele hesjes demonstreren in Leeuwarden, 'niet eens met de regering'

In Leeuwarden demonstreren enkele honderden mensen in gele hesjes. Ze verzamelden zich rond het middaguur op een parkeerterrein en liepen richting het centrum. De demonstranten willen onder meer btw-verlaging, opheffing van het eigen risico in de zorg en dat de AOW-leeftijd teruggaat naar 65 jaar.

De gele hesjes komen uit verschillende delen van het land en dragen vlaggen van onder meer Drenthe en Noord-Brabant. Een man uit Limburg, met een hoed van een kip op en een sjaal om in de carnavalskleuren rood, geel en groen: "Ik ben hier omdat ik het niet eens ben met de regering en dat er zo meteen voor onze kleinkinderen niks meer is." De vrouw naast hem, ook met kippenhoed: "Het geldt voor alle kinderen in Nederland. Er moet een betere toekomst komen, dit gaat helemaal stuk zo."

Volgens de gemeente doen er zo'n 300 mensen mee aan de demonstratie. "Het gaat er relatief rustig aan toe", zegt een woordvoerder. "Er zijn twee vuurwerkbommen afgegaan, daarover heeft de politie gezegd dat dat niet de bedoeling is."

De organisatie verwachtte vooraf dat er zo'n 500 demonstranten zouden komen. Dit was ook het geval toen de gele hesjes aankondigden voor het NOS-gebouw in Hilversum te gaan protesteren. Daar kwam vorige maand uiteindelijk naar schatting ruim 100 man op af.

Parijs

In de Friese hoofdstad waren in het najaar ook al bijeenkomsten van gele hesjes. De betogingen zijn overgewaaid uit Frankrijk, waar ze begonnen als acties tegen verhoging van de benzineprijzen. In Parijs gaan de 'gilets jaunes' vandaag voor de zestiende zaterdag op rij de straat op.