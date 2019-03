Britse veteranen mogelijk vervolgd voor moord op Bloody Sunday

Op 14 maart worden volgens bronnen eerst de nabestaanden van de gedode burgers geïnformeerd over de uitkomst van het justitiële onderzoek. Pas daarna zouden de betrokken veteranen het horen. Voor die dag is ook een persconferentie gepland in de stad.

De identiteit van de oud-militairen is niet bekendgemaakt. Eén van hen reageert wel in The Telegraph op de mogelijke vervolging. "Ik ben achterin de zeventig. Ik zit in het voorportaal van de dood. Ze kunnen me niet veel maken. Als ze me in de cel stoppen krijg ik tenminste een bed en medische zorg." Toch geeft hij toe dat het justitieel onderzoek aan hem knaagt.

Het Conservatieve parlementslid Johnny Mercer - zelf veteraan - vindt het onderzoek schandelijk. "Welk nut heeft het om na bijna een halve eeuw militairen te vervolgen, terwijl dit al eerder was onderzocht?"

Hoe dan ook kritiek

Als de oud-militairen inderdaad worden aangeklaagd voor moord, dan zal dat volgens correspondent Tim de Wit een storm van kritiek losmaken. "In Groot-Brittannië is nog altijd veel woede over bijvoorbeeld nooit opgeloste IRA-aanslagen op Brits grondgebied. Daarvan zijn de daders nooit gepakt en dan zouden deze militairen 47 jaar later alsnog de gevangenis in moeten."

In Noord-Ierland zal juist veel woede ontstaan als de veteranen niet worden vervolgd, zegt De Wit. "Zeker onder de nabestaanden van de slachtoffers van Bloody Sunday, die natuurlijk al 47 jaar wachten op gerechtigheid voor het feit dat hun familieleden op zo'n vreedzame demonstratie zijn doodgeschoten."