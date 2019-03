Broer aanslagpleger kerstmarkt Straatsburg opgepakt

De oudere broer van de man die in december een dodelijke aanslag pleegde op de kerstmarkt in Straatsburg, is vrijdag door de politie aangehouden omdat hij een aanslag zou hebben voorbereid.

De 37-jarige Malek Chekatt zette een foto van twee kalasjnikovs, twee pistolen, een shotgun en een kogelwerend vest op Facebook met daarbij de tekst: "Binnenkort een leven dat eindigt. Ik steek een kaars aan. Voorbereidingen voor een groot feest. Vanavond haal ik het nieuws. Alles is gepland."

Facebookgebruikers die de boodschap lazen, waarschuwden de politie. Volgens Franse media plaatste Chekatt later berichten waarin hij stelde dat het om een grap ging. Volgens een politiebron is er bij de huiszoeking geen tastbaar bewijs gevonden van een voorbereidde aanslag.

Aanslag kerstmarkt

Zijn broer, de 29-jarige Chérif Chekatt, schoot afgelopen december op de kerstmarkt om zich heen en doodde daarbij vijf mensen. Hij werd na een klopjacht door de politie doodgeschoten.

De ouders en twee broers van Chekatt werden toen gearresteerd, maar ze ontkenden alle betrokkenheid bij de terreurdaad en kwamen weer vrij.