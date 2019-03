Bewijs tegen misbruikverdachte Charly T. (17) in Spanje lijkt dunner geworden

Het bewijs tegen Charly T. lijkt dus dunner te worden, maar de officier van justitie houdt vast aan de eis van vier jaar cel plus een jaar ondertoezichtstelling. "Dat is haar goed recht", zegt de vader van T. tegen de NOS. "Het is aan de rechter om te kijken wie er gelijk heeft."

Aandacht

De zaak wordt gevolgd door Nederlandse media, de gedetineerdenorganisatie Prison Law, de Nederlandse ambassade zit erbovenop en CDA-Kamerlid Van Helvert bezocht T. onlangs. Volgens Zoutberg is de Spaanse justitie verbaasd over alle aandacht uit Nederland. "In Nederland zijn er veel zorgen over de rechtsgang in deze zaak. Zonder deze aandacht was het proces simpelweg een hamerstuk."

Woensdag is waarschijnlijk de laatste dag van het proces, waarna de rechter binnen vijf dagen uitspraak doet. Volgens Zoutberg kan het nog alle kanten op. "Een veroordeling als ze toch vasthouden aan het bewijs of als de rechtbank bang is om gezichtsverlies te lijden. Als T. wordt vrijgesproken kun je stellen dat een 17-jarige jongen voor niets vastzat in een Spaanse cel."

Charly T. zit vast in een gesloten jeugdinrichting tussen veroordeelde minderjarige criminelen. Een bezoek van de NOS aan T. werd donderdag om onduidelijke redenen geweigerd door de rechtbank.

T.'s vader, die vanwege het proces steeds op en neer reist tussen Nederland en Spanje, hoopt dat er snel duidelijkheid komt. "Mijn leven is totaal op zijn kop gezet. Ik wil graag naar huis en het liefst met mijn zoon. Ik heb Spanje wel gezien."