Vier jonge kinderen en vrouw komen om bij brand Neurenberg

Bij een brand in een woning in de Duitse stad Neurenberg zijn vier kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Het gaat om een baby, drie kinderen van 4, 5 en 7 jaar en een 34-jarige vrouw. Het is nog onduidelijk of zij de moeder van de kinderen is. Vier mensen die het huis wisten te ontvluchten, liggen zwaargewond in het ziekenhuis, maar zijn inmiddels buiten levensgevaar.

De brand in de eengezinswoning in de Neurenbergse wijk Sandreuth brak afgelopen nacht uit rond 03.00 uur. Reddingswerkers rukten massaal uit om de brand te blussen. Er was veel rookontwikkeling. Brandweerlieden hebben ter plekke vergeefs geprobeerd de slachtoffers te reanimeren. De baby overleed later in het ziekenhuis.

Hoe de brand vannacht kon ontstaan, is nog niet duidelijk. De politie verricht sporenonderzoek, maar zegt geen aanwijzing te hebben voor brandstichting.