Erfenis Els Borst brengt kankermedicijn terug

De nabestaanden van Els Borst zetten de erfenis van de oud-minister in om een kankermedicijn terug naar Nederland te halen. Met het geld heeft haar schoonzoon, chemicus Sjaak Neefjes, in India een productielijn voor het medicijn opgezet, meldt de Volkskrant.

Het gaat om het middel aclarubicine, een chemokuur tegen acute myeloïde leukemie, wat vorig jaar bij 750 Nederlanders werd vastgesteld. Het verdween een aantal jaar geleden van de Europese markt nadat het patent was verlopen.

Het medicijn werd in China nog wel gemaakt, maar omdat niet kon worden aangetoond dat de productie volgens Europese eisen verloopt, mocht dat niet worden gebruikt, schrijft de krant. De nieuwe variant moet eind deze zomer naar Nederland komen, voor een landelijke test bij academische ziekenhuizen.

'Passende herinnering'

Neefjes noemt het project een mooie manier om Borst te eren. "Wat er is gebeurd kunnen we niet veranderen, maar wij willen niet dat ze wordt herinnerd om haar dood. Ze moet worden herdacht om wat ze in haar leven heeft gedaan, niet om hoe ze is geëindigd. Daarom gebruiken we haar geld om een medicijn terug te brengen naar de patiënt."

Els Borst werd in 2014 doodgestoken door een verwarde man. Dader Bart van U. kreeg 8 jaar cel en tbs voor de moord op haar en zijn zus.

Volgens Neefjes zette Borst, van huis uit arts, zich als minister en daarna al in voor kankerpatiënten. KWF-directeur Falkenburg reageert enthousiast in de krant. Volgens hem kan het een grote impact hebben, omdat het middel minder bijwerkingen heeft. Het fonds steekt zelf 1,2 miljoen euro in het onderzoek naar het medicijn.

Neefjes weet niet of hij het geld dat hij heeft geïnvesteerd zal terugverdienen, maar daar gaat het volgens hem ook niet om. "Wij vinden dit passen bij onze herinnering aan haar."