Otters verdrinken in illegale visfuik

In een illegale visfuik in natuurgebied De Wildwallen bij Lelystad zijn afgelopen dinsdag twee dode otters gevonden. Een moederdier en haar dochter zijn waarschijnlijk verdronken toen ze in de netten in de Larservaart terechtkwamen.

"Dit is wel heel zonde. Dan heb je een keer nakomelingen en dan gaan ze zo dood", zegt Jeroen Reinhold van Landschapsbeheer Flevoland. Er leven volgens hem nu 22 otters in de provincie. "Twee otters die dood zijn is een relatief groot deel van wat we hebben."

Het komt wel vaker voor dat er visfuiken in het water staan op plekken waar dat niet mag, zegt Reinhold tegen Omroep Flevoland. "Ik kom ze wel eens tegen. De Omgevingsdienst Flevoland handhaaft dit, want het zijn illegale praktijken."

Ook in het Overijsselse natuurgebied De Wieden verdronk afgelopen maand een otter in een illegale fuik. Boswachter Johann Prescher is woest op de stropers.