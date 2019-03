Stripmuseum Groningen gratis toegankelijk wegens sluiting

Het Nederlands Stripmuseum in Groningen sluit na vandaag zijn deuren. Om afscheid te nemen mogen bezoekers de hele dag gratis naar binnen.

In het museum wordt sinds 2004 de geschiedenis van het beeldverhaal verteld, met bijzondere nadruk op Nederlandse strips. In de vaste collectie is aandacht voor onder meer Fokke en Sukke, Donald Duck en Sjors en Sjimmie en wordt werk van Marten Toonder, Jan Kruis en Peter de Wit getoond.

Het museum hield meer dan tachtig exposities. Populaire tentoonstellingen waren onder meer Marten Toonder, een heer van stand (2005), Nederland volgens Sigmund (2009) en Donald Duck weekblad 60 jaar (2012). Jaarlijks kwamen er ruim 20.000 bezoekers naar het museum aan de Westerhaven.

Storyworld

Het museum keert eind dit jaar terug in een nieuw jasje als Storyworld. Dat nieuwe museum richt zich in het algemeen op 'vertellen met beeld' en zal ook aandacht hebben voor buitenlandse strips, animatie en games.

Storyworld wordt gevestigd in het cultuurhuis Groninger Forum, aan de oostkant van de Grote Markt. In dat beeldbepalende gebouw van tien verdiepingen komen ook een bibliotheek, meerdere filmzalen en een openluchtbioscoop op het dak.