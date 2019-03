In de Noord-Hollandse plaats Oosterleek is een auto het Markermeer in gereden. Hierbij is de chauffeur om het leven gekomen.

De auto werd gevonden door bekenden van de man. Zij gingen naar hem op zoek nadat er enige tijd niets van hem was vernomen, schrijft NH Nieuws.

Hulp voor de man mocht niet meer baten. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeval. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd.