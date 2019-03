De zoon en kleinzoon van een Amerikaanse terdoodveroordeelde zijn gearresteerd nadat ze door het lint waren gegaan bij diens executie in de Amerikaanse staat Texas. Ze waren als getuigen aanwezig bij de voltrekking van de doodstraf van de 70-jarige moordenaar Billie Wayne Coble.

De mannen van 45 en 21 werden emotioneel toen Coble de fatale injectie kreeg toegediend. Ze vloekten, sloegen om zich heen en schopten naar andere aanwezigen. Bewakers zetten de mannen daarom de deur uit en arresteerden hen.

Coble was de oudste gevangene die door Texas ter dood is gebracht sinds de staat de doodstraf in 1982 herintroduceerde. Hij was in 1990 veroordeeld voor de moord op zijn schoonouders en zwager.

Nadat zijn vrouw had gezegd dat ze van hem wilde scheidden, kidnapte Coble haar en doodde haar familieleden. Hij werd na de moorden opgepakt toen hij tijdens een politieachtervolging met zijn auto van de weg raakte.