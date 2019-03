Luchtverkeersleiders ziek, vannacht geen vluchten in België

Er is vannacht geen vliegverkeer mogelijk boven België omdat er te weinig luchtverkeersleiders zijn. Doordat er op het laatste moment veel ziekmeldingen waren, kon het bedrijf skeyes geen vervangers vinden voor de nachtdiensten.

Tussen 23.00 en 06.00 uur kunnen er geen vliegtuigen landen of vertrekken. Vooral het vrachtverkeer wordt getroffen: tien tot vijftien vluchten kunnen niet vertrekken. Inkomende toestellen moeten naar andere luchthavens uitwijken.

Een passagiersvlucht die om 23.30 uur naar Moskou zou vertrekken, moest worden geannuleerd. Passagiers kunnen overnachten in hotels of veldbedden op Zaventem. Zes vluchten die na 23.00 uur aankwamen, konden nog wel gewoon landen.

Uitgesteld

De verwachting is dat de problemen in de ochtend voorbij zijn. Het vertrek van enkele langeafstandsvluchten naar België is enige tijd uitgesteld, zodat de toestellen aankomen als er weer personeel beschikbaar is.

Het is al een tijdje onrustig onder het personeel van skeyes. Werknemers eisen betere arbeidsvoorwaarden. Juist afgelopen middag had een vakbond nog toegezegd dat er voorlopig geen stakingen komen, om overlast voor reizigers tijdens de krokusvakantie te voorkomen.