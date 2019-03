Katherine Helmond, de oma uit Who's the Boss? overleden

In haar huis in Los Angeles is op 89-jarige leeftijd de Amerikaanse actrice Katherine Helmond overleden. In haar jongere jaren speelde zij voornamelijk toneel. Als veertiger kreeg ze een hoofdrol in de tv-comedy Soap en later speelde ze de oma in de sitcom Who's the Boss? naast Tony Danza.

In Soap (elke aflevering begon met de introductie 'This is the story of two sisters: Jessica Tate and Mary Campbell') speelde ze vanaf 1977 het op seks beluste warhoofd Jessica. Het was een spraakmakende soapserie die ook een parodie op het genre was.

Er kwamen de vreemdste figuren in voor en thema's als overspel, homoseksualiteit, moord en ontvoering door aliens kwamen aan de orde in soms bizarre verhaallijnen. Het was een van de eerste series waarin een homoseksuele hoofdrol (Jodie Dallas) voorkwam. Die werd gespeeld door Billy Crystal, die ermee doorbrak als acteur.

Alweer een mannengek

Een paar jaar na de laatste aflevering van Soap werd Helmond gevraagd voor de serie Who's the Boss?, waarin ze ook een oudere mannengek speelde. In de succesvolle serie neemt ze de weduwnaar en ex-honkballer Tony Micelli (Tony Danza) in dienst als huishouder. Die serie liep van 1984 tot 1992.

Voor beide series werd Helmond geƫerd met een Golden Globe.

Later had ze nog rollen in films als Family Plot (de laatste van Alfred Hitchcock) en Time Bandits en Brazil van Terry Gilliam. Ook speelde ze herhaaldelijk een gastrol in de serie Everybody Loves Raymond.

Te gast in Noord-Brabant

Hoewel volstrekt onduidelijk is of haar achternaam duidt op een historische band met de Brabantse plaats, werd Katherine in 1994 met veel egards ontvangen op het kasteel van Helmond.