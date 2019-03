Belangrijke test: kunnen de Amerikanen na 8 jaar weer zelf de ruimte in?

Het heeft lang geduurd, maar het zou kunnendat de Amerikanen deze zomer na acht jaar weer zelf astronauten de ruimte in brengen. Voordat dat gebeurt, moet er morgen een belangrijke horde worden genomen: de eerste testvlucht met de SpaceX Crew Dragon.

Voor het bedrijf van Elon Musk, de Verenigde Staten en deruimtevaart in het algemeen is dit een belangrijk moment. Als deze test goed verloopt, zijn de Amerikanen niet meer afhankelijk van de Russen voor het lanceren van astronauten naar de ruimte. Sinds het Space Shuttle-programma in 2011 werd stopgezet was dat wel het geval.

Naast de kostprijs voor een tripje naar het internationale ruimtestation ISS in een Russische Sojoez-raket - 71 miljoen dollar per zitje - is deze afhankelijkheid een doorn in het oog. "Dat steekt natuurlijk in de VS", zegt Rob van den Berg, directeur van het Space Expo in Noordwijk. "Ook loopt het contract ergens dit jaar af. Dan zou de toekomst onzeker zijn. Dat willen de Amerikanen niet."