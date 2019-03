ABP vordert na fout miljoenen aan pensioengeld terug

Pensioenfonds ABP vordert 3 miljoen euro aan pensioengeld terug dat na een fout sinds 2014 ten onrechte is uitgekeerd. De maatregel treft ongeveer 700 mensen. Van een deel van hen is in februari al automatisch geld teruggevorderd. Dat had niet mogen gebeuren, zei een ABP-woordvoerder in het tv-programma Meldpunt van Omroep Max.

Het ABP biedt excuses aan en zal het ingehouden pensioengeld terugstorten, maar uiteindelijk moet het te veel ontvangen pensioengeld wel helemaal worden terugbetaald. "Die 3 miljoen euro is immers van alle deelnemers aan het fonds", zei woordvoerder Hellendoorn in Meldpunt.

Door de fout kregen mensen jarenlang elke maand een paar honderd euro aan partnertoeslag, terwijl ze daar geen recht meer op hadden. Toen de fout werd ontdekt, was het totaalbedrag soms opgelopen tot duizenden euro's. Omdat het maandelijks inkomen niet veranderde, viel het de gepensioneerden, onder wie veel ambtenaren, politiemensen en leerkrachten, niet op dat zij te veel kregen.

Nu moeten zij uit een verlaagde pensioenuitkering het te veel uitgekeerde geld terugbetalen.

'Recht op toeslag'

Zij hadden dat ook niet kunnen weten, zei Max-ombudsman Rogier de Haan in de uitzending. "Ook niet de mensen die eventueel twijfels hadden. Want in 2015 bevestigde het ABP in een brief dat men recht had op de partnertoeslag."

De Haan en CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vinden het plompverloren terugvorderen van pensioengeld onfatsoenlijk. "Bovendien knaagt dit aan de rechtszekerheid", zei Omtzigt. "Al die waardeoverzichten van het pensioenfonds zijn kennelijk waardeloos. Dit zou betekenen dat je geen enkele brief of geen enkel jaaroverzicht van het ABP meer kunt vertrouwen."

Rechten ontlenen aan overzicht?

Omtzigt wil van de minister van Financiƫn weten of in dit geval de uitbetaalde uitkering zomaar mag worden teruggevorderd. "En ik wil antwoord op de vraag welke rechten je kunt ontlenen aan je pensioenoverzicht."

Het ABP zegt dat het de bedoeling was om eerst contact op te nemen met de gedupeerden om te overleggen over een betalingsregeling. Volgen de Max-ombudsman wordt er inmiddels druk gebeld met gedupeerden. En "uit coulance" heeft het ABP besloten om de terugvorderingstermijn te verlengen. Normaal moet er binnen vijf jaar worden terugbetaald, en dat wordt in dit geval zes jaar.