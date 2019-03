NAM wil gas winnen in meer velden in Drenthe

De Nederlandse Aardolie Maatschappij wil in Drenthe op zeventien nieuwe plaatsen gas winnen. Het bedrijf zegt dat dat nodig is om huishoudens ook de komende jaren van gas te voorzien, maar benadrukt dat het alleen gebeurt als er draagvlak is bij de omwonenden.

Het zijn velden waar de overheid al een vergunning voor heeft verleend, maar die nog niet worden gebruikt. Ze zijn vooral te vinden rond Assen en in Noord-Drenthe. Tot nu toe wint de NAM gas in dertien kleine gasvelden, weet RTV Drenthe.

Volgens de NAM worden er nadrukkelijk voorwaarden verbonden aan de gaswinning. Naast draagvlak wil het bedrijf ook een goede en duidelijk geregelde schadeafhandeling.

"Het moet veilig zijn", zei NAM-topman Atema op een bijeenkomst in het voetbalstadion in Emmen. "Als er kans is op aardbevingen van 3,0 op de schaal van Richter of sterke bodemdaling, dan doen we het niet."

Protocol

In Zuidwest-Drenthe is al een paar jaar veel tegenstand tegen de winning van gas. Ook rondom Assen is verzet. Bewoners, gemeenten en waterschappen zijn bang voor schade. Ook vrezen ze dat, net als in Groningen, de afhandeling van mogelijke schadeclaims lang zal duren.

Binnenkort moet er een nieuw schadeprotocol zijn waarin staat wat er moet gebeuren als er schade is door gaswinning. Ook de NAM is gebaat bij een duidelijke regeling, zei Atema. "Maar draagvlak blijft het belangrijkst. Als dat er niet is, dan gaan we niet boren en gas winnen."