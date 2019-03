Ryan Adams annuleert Britse tour na beschuldigingen van seksueel wangedrag

De Amerikaanse singer-songwriter Ryan Adams heeft zijn tour in Groot-Brittannië en Ierland afgeblazen nadat hij twee weken geleden in The New York Times was beschuldigd van seksueel wangedrag. Negen concerten, waaronder twee in de Royal Albert Hall in Londen, gaan niet door, heeft kaartverkoopbureau Ticketmaster laten weten.

Meerdere Britse fans hadden vanwege de beschuldigingen al hun geld teruggeëist omdat ze Adams niet meer wilden zien optreden.

Zeven vrouwen beschuldigden de 44-jarige Adams in de krant van wangedrag. Een van de geïnterviewden zegt dat ze als meisje van 15 seksueel getinte berichten kreeg van de zanger. Andere vrouwen zeggen dat Adams hun beloofde te helpen met hun carrière maar in werkelijkheid alleen op seks uit was.

Destructief

Adams' ex-vrouw, de zangeres en actrice Mandy Moore, noemde haar voormalige echtgenoot "een destructief en soms manisch figuur", die haar kleineerde.

Ryan Adams reageerde vorige maand op Twitter op de beschuldigingen in The New York Times: "Ik ben geen perfecte man en heb veel fouten gemaakt, maar ik heb nog nooit ongepaste contacten gehad met iemand van wie ik dacht dat ze minderjarig was".