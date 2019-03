Pakistan laat Indiase gevechtspiloot vrij

Pakistan heeft de Indiase gevechtspiloot vrijgelaten die woensdag werd neergehaald boven het door Pakistan bestuurde deel van Kashmir. Premier Khan had gisteren in het parlement in Karachi al gezegd dat de piloot zou worden vrijgelaten als gebaar van goede wil tegenover India.

Het moment dat de piloot de grens tussen Pakistan en India overstak, werd live uitgezonden in Pakistan: