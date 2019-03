IJzeren staaf doorboort voorruit auto, inzittenden ongedeerd

Twee vrouwen uit Hilversum zijn gisteren ternauwernood aan een ernstig ongeluk ontsnapt. Op de A2 bij Everdingen doorboorde een ijzeren staaf de voorruit van hun auto.

De vriendinnen reden om 14.30 uur op de snelweg ten zuiden van Utrecht toen ze werden ingehaald door een busje met een zwaarbeladen aanhangwagen. Vlak voor hun auto kwam er een ijzeren staaf van de lading los en doorboorde de voorruit.

IJzeren staaf

"Iets stuiterde op de grond: één keer omhoog, en daarna nog een keer. Het was echt drie seconden. Ik kon niet naar rechts of naar links", vertelt Sharina de Vries tegen NH Nieuws. "We deden allebei onze handen voor ons hoofd en ik liet het stuur los. Ik dacht: de buis gaat er nu ook in. Je zag dat hij op het raam afkwam."

De staaf kwam neer op het dashboard en bleef in de voorruit van de auto vastzitten. Beide vrouwen bleven ongedeerd.