Schip in Noordzee beschadigt 'zeewierboerderij'

De Stichting Noordzeeboerderij, die de Nederlandse zeewiersector stimuleert, roept schippers op om meer rekening te houden met de 'zeewierboerderij' die voor de kust van Scheveningen ligt. Aanleiding voor de oproep is een incident eergisteren, waarbij een schip door de zeewierteelt heen voer.

Verschillende lijnen met groeiend zeewier zijn afgebroken. Koen van Swam van de Noordzeeboerderij schat de schade op 10.000 euro.

De installatie ligt sinds 2014 vlak onder het wateroppervlakte in een afgezet gebied van 600 hectare in de Noordzee. Er wordt onder meer onderzocht of zeewier duurzaam voedsel kan zijn voor mensen en dieren.

Boeien

Schippers worden voor de boerderij gewaarschuwd door onder meer grote boeien in het water. Toch voer eerder vorige maand ook al een vrachtschip door het gebied. Dat veroorzaakte geen schade.

Van Swam verwacht dat er één tot drie duikoperaties nodig zullen zijn om de lijnen met zeewier te herstellen. "Als het weer meewerkt, zal dat hopelijk binnen een aantal weken lukken."